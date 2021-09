Sono stati 2.297.000 milioni (15,8% di share) i telespettatori che hanno seguito la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri 24 settembre su Canale 5. Durante la parte iniziale si è parlato delle prime antipatie nate in Casa. Da Soleil Sorge a Katia Ricciarelli, sono diversi i caratteri spigolosi dei concorrenti che stanno creando dinamiche. Va un po’ meglio quando si passa al capitolo Amedeo Goria. Dopo la ramanzina della scorsa puntata, a causa di alcuni episodi discutibili che lo hanno visto protagonista, a consolarlo è arrivata la figlia Guenda, ex gieffina tra l’altro. E poi ancora il collegamento con Aldo Montano, uscito temporaneamente dal loft di Cinecittà per incontrare il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il Premier Draghi dopo il successo alle Olimpiadi di Tokyo. “Ciao ragazzi, mi mancate tanto.. me ne vado un attimo e fate un macello”, ha commentato il campione, che rientrerà presto in gioco.

C’è spazio anche per l’amore (o come lo si vuole definire) tra Manuel Bortuzzo e la ‘princess’ Lulù, tra abbracci e primi baci. Infine le eliminazioni e le nomination. A dover lasciare il programma è Tommaso Eletti, ex Temptation Island Vip. Dopo essere già stato in nomination, la quarta puntata si è rivelata fatale per il giovanissimo Tommaso. “Ve lo avevo detto… ero sicuro, ho troppi odiatori”, ha commentato lui salutando poi i compagni di viaggio.

Immuni dalle nomination questa settimana sono Carmen Russo, Jo Squillo, Alex Belli, Raffaella Fico, Manila Nazzaro, Manuel Bortuzzo, le Selassiè: questi sono i preferiti dai concorrenti della casa. Immune per Sonia Bruganelli è Soleil Sorge, mentre per Adriana Volpe lo è Katia Ricciarelli. Dunque i nominati sono Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Andrea Casalino e Nicola Pisu. Chi uscirà? Lo scopriremo lunedì 27 settembre, sempre su Canale 5 e sempre con Alfonso Signorini.