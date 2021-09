Nei giorni scorsi Amedeo Goria è finito nell’occhio del ciclone a causa di alcuni suoi comportamenti discutibili nei confronti di Ainett Stephens. I due, che sono tra i 22 concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 6, dormono nello stesso letto. Tuttavia mentre da parte di lui sembra essere nato un interesse, la showgirl invece non ne vuole sapere. Non solo delle avances verbali, ma soprattutto di quelle fisiche. Lui, infatti, sembra aver allungato le mani ben più del dovuto.

Addirittura sabato 18 settembre, sarebbe entrato nel letto togliendosi poi le mutande, con Ainett accanto. Scena, quest’ultima, che ha scatenato l’ira dei social. Ma non solo. Anche Ainett ha finalmente rotto il silenzio. “Sai che, anche se ci conosciamo pochissimo, nutro una stima pazzesca nei tuoi confronti. Sei un uomo intelligentissimo e si vede che sei una brava persona, però evitiamo fraintendimenti, no mani di qua e no mani di la“, ha detto al giornalista. “Ti ho accarezzato la schiena… Nemmeno la schiena?”, ha supplicato lui. “Datti una calmata“, ha replicato lei lapidaria.