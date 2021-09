Tra le performance più attese della puntata di Tale e Quale Show andata in onda ieri 24 settembre c’era sicuramente quella di Alba Parietti. L’opinionista televisiva ha vestito i panini di Damiano dei Maneskin, la band rivelazione dell’anno, vincitrice sia del Festival di Sanremo sia dell’Eurovision Song Contest con l’arcinota canzone Zitti e Buoni. Proprio sulle note di questo brano si è esibita Alba che, tuttavia, non ha convinto i giudici. “Ora ho capito perché gli altri tre Maneskin non si sono presentati”, ha commentato Giorgio Panariello. E ancora: “Qua chi è veramente fuori di testa è quello che abbina i cantanti ai concorrenti. Ora assegnare un cantante come Damiano dei Maneskin ad Alba Parietti penso che sia stata una sfida troppo forte per lei. Ho visto di peggio però”.

Non va meglio con l’altro giudice, Cristiano Malgioglio. “Male, male, male, male”, ha esordito. Poi ha aggiunto: “Io amo molto Alba, noi siamo molto amici. Mi piace che si mette in gioco. Non uso aggettivi, ma stasera è stata terrificante. Una donna che imita un uomo…? Sei stata terrificante, ma anche coraggiosa! Settimana prossima sai chi dovresti imitare? Mick Jagger! Un consiglio da amico? Cantare Je T’aime…Moi Non Plus“, ha concluso. Loretta Goggi invece: “Ti sei mossa bene, sei stata intonata.. naturalmente Damiano ha una voce roca, sgranata”. Ma a fine puntata, la classifica è un disastro. Alba Parietti si è piazzata al nono posto (su 11) con 36 punti. Lei però non si è buttata giù di morale: “Devo dire che c’è una squadra pazzesca e ci stiamo divertendo, questo è l’importante”.