Sono passate appena due settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip eppure già si sono alzati diversi polveroni. Spesso la protagonista è stata Katia Ricciarelli. La Soprano ha un carattere forte e deciso che può creare qualche dissidio. Tuttavia, questa volta, è stato il programma stesso ad ideare un gioco ad hoc per creare dinamiche delle quali discutere durante la puntata andata in onda ieri 24 settembre. Andiamo con ordine.

Nei giorni precedenti alla diretta, la trasmissione ha invitato i concorrenti a scegliere un pregio e un difetto per ognuno degli altri inquilini della Casa, con aggettivi prestabiliti direttamente dalla produzione. Tra questi ‘ottusa’, scelto dalle principesse Selassiè, Tommaso Eletti ed Alex Belli per definire Katia Ricciarelli. Apriti cielo. L’ex moglie di Pippo Baudo si è offesa, tanto che durante la puntata ha dichiarato: “Io vorrei divertirmi e non voglio non offesa sulla mia persona, ottusa mai. Sono 50 anni che giro il mondo, non avete il mio percorso alle spalle. Come vi permettete?“.

L’attore di CentoVetrine, allora, si è inginocchiato per chiederle scusa, gesto, questo, apprezzato dal conduttore Alfonso Signorini ma meno dal web. E tra i commentatori accaniti del reality di Canale 5 c’è anche l’ultimo vincitore, ovvero Tommaso Zorzi. Il giovane influencer ha twittato: “Ottusa no, ma ricc**one si?“. Per lui quasi 11mila like al commento in 12 ore. Il riferimento è ovviamente all’epiteto che Ricciarelli aveva riservato ad Alex Belli durante i primi giorni. Il motivo? Indossava una camicia colorata. Sull’episodio era intervenuto anche Cristiano Malgioglio, con parole durissime.