“No aspetta, oh mio Dio!“. Il commento di Katy Perry sotto al post Instagram la dice lunga sulla scena vista al compleanno di Nicole Richie. Lei stessa ha postato il video del fatidico momento in cui soffia la candeline del 40esimo. Un momento importante che per poco stavolta non finisce male: i capelli di lei prendono fuoco in un attimo. Fortuna che, dall’ironia che mette nel post, pare sia tutto ok, anche se dal video si vede bene come una bella ciocca di capelli sia stata letteralmente avvolta dalle fiamme.