Nuovi sviluppi nella crisi diplomatica tra Francia, Stati Uniti e Australia aperta dal patto Aukus, l’accordo geopolitico Australia-Usa-Uk per la fornitura di sottomarini a propulsione nucleare che ha portato il governo australiano a stracciare un contratto di fornitura miliardario con Parigi per gli stessi armamenti. Dopo il ritiro degli ambasciatori francesi a Canberra e Washington – con il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian che parla di “doppiezza, disprezzo e bugie” e minaccia addirittura conseguenze sul futuro della Nato – il presidente Usa Joe Biden ha chiesto un colloquio con Emmanuel Macron, che si terrà in via telefonica nei prossimi giorni. Da parte francese, annuncia il portavoce dell’Eliseo Gabriel Attal, ci sarà “la richiesta di un chiarimento” su una vicenda che, dice, rappresenta “una grave violazione della fiducia” reciproca tra i due Paesi.

Nel frattempo il premier australiano Scott Morrison, in conferenza stampa a Sydney, ha sostenuto che il governo di Macron fosse a conoscenza già da mesi delle “profonde e serie riserve” sull’adeguatezza della fornitura francese, molto prima che il contratto fosse annullato. “Le capacità del sottomarino di classe Attack non soddisfacevano i nostri interessi strategici e avevamo chiarito che avremmo preso una decisione basata sul nostro interesse strategico nazionale”, ha detto, sostenendo che portare avanti l’accordo con la Francia sarebbe stato “negligente”. Una ricostruzione smentita in toto da parte francese: “In nessun momento, in nessun modo” alla Francia è stato dato “un chiaro segnale che il contratto sarebbe stato rescisso”, ha detto – secondo il Guardian – l’ambasciatore francese in Australia, Jean-Pierre Thebault, al momento di imbarcarsi sul volo per Parigi.