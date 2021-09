Sono quotidiane le segnalazioni di cinghiali che scorrazzano per la città o grufolano tra i bidoni della spazzatura. Stavolta è Massimo Lopez a raccontare su Instagram quando accaduto mentre stava portando fuori il sacco dei rifiuti, Roma: “Sono andato a buttare l’immondizia e il cinghiale mi ha puntato, si è messo a correre perché avevo la busta in mano. Sono scappato. Ho lanciato il sacchetto che però non entrava nella pattumiera perché “strabordava” di rifiuti che stanno lì da settimane, con cattivo odore eccetera. Ecco perché a Roma ci sono i cinghiali”. Un lungo sfogo pubblicato su Instagram: “Bisognerebbe chiudere e recintare i parchi, andare a controllare e sterilizzare i cinghiali perché sono in eccesso e invaderanno la città. Ci sono poi anche i gabbiani che portano malattie e i topi…”.