La seconda stagione del talk in streaming “Programma”, condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti è partita giovedì 16 settembre con un’intervista a Ilary Blasi. La conduttrice ha presentato in anteprima il nuovo programma su Canale 5, “Star In The Star”, il celebrity show prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Rivedi la diretta tv.