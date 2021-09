Mara Venier è un vero ciclone. Botta e risposta, tempo che fila via veloce. Così durante la presentazione della sua Domenica In mette subito in chiaro le cose: “Per via di una lesione a un nervo, non riesco a pronunciare alcune parole… Un settimanale uscito in edicola ha fatto un titolo azzardato: ‘Mara lascia la tv’, faccio le corna! Ogni anno, quando finisce il programma, dico ‘è l’ultima volta’, perché è faticoso. Ma la verità è una sola: ci rifletto e penso che potrei dire di no a tutto, ma non a Domenica In. E infatti eccomi ancora qui. Certo potrei anche fare altro in futuro”. Ora, però tocca a lei, da domenica 19. Con una ‘concorrenza’ su Canale5 non da poco: Amici di Maria de Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin: “Maria mi ha chiamato, è stata molto carina. Io sono una grande appassionata di Amici, vorrà dire che registrerò le puntate per poi vederle dopo”, le parole della Venier. “Mara è l’identità del pubblico dell’ammiraglia e del servizio pubblico, capostipite del linguaggio vero, autentico che coinvolge tutti i target. Tra i 15 e i 24 anni fa il 15% di share. Sorride, si commuove, è umana, attenta a ogni dettaglio, davanti a Mara parlano pure le pietre. Non si dice hai visto Domenica in, ma hai visto Mara. E’ un caso in cui il volto supera il marchio”, così parla Stefano Coletta, direttore di RaiUno. Prima puntata con doveroso ricorso a Raffaella Carrà insieme a Loretta Goggi.