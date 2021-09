Non finiscono i guai per Katia Ricciarelli, tra i 22 concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 6. Non solo ieri, 15 settembre, il caso della presunta bestemmia, ma ora anche un insulto omofobo rivolto ad Alex Belli. “Sembri un po’ ricc***ne”, ha detto Ricciarelli all’attore di CentoVetrine. Il motivo? Una camicia dai colori sgargianti sulla quale stava scherzando lui stesso. Poco dopo, sempre lei, rivolgendosi alle 3 Principesse (Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié), ha detto: “Sembrano tre paralitiche”. A riportarlo è Il Messaggero, che sottolinea come tutto ciò sia accaduto davanti agli occhi di Manuel Bortuzzo, il ragazzo 22enne vittima di un colpo di pistola che, a causa di una lesione al midollo, lo ha portato sulla sedia a rotelle, come raccontato da lui stesso anche ieri, nella Casa.

Non finisce qui. La soprano, infatti, si è infuriata ed ha minacciato di lasciare il reality (cominciato appena 3 giorni fa), a causa di uno scherzo da parte degli altri coinquilini. Le Principesse e Soleil Sorge avevano rivelato alla cantante che uno dei concorrenti sarebbe stato squalificato. Nel momento in cui le hanno svelato che era tutto uno scherzo, Ricciarelli non l’ha presa affatto bene e ha detto: “Non ci sto, perché abbiamo visto purtroppo delle situazioni di persone che sono state buttate fuori perché avevano… Lo dico. Devo star zitta? Io non ci sto zitta. La mia personalità è questa. Gli scherzi di questo tipo non mi piacciono”. Poi ha aggiunto: “Siamo qui per star bene e divertirci, io non sono qui neanche per vincere. Se non sto bene, vado a casa. Questi scherzi non vanno fatti, basta. Fatelo tra di voi ma non mettete in mezzo gli altri”. In tanti, sui social, ne chiedono la squalifica.