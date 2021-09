A poche ore dal ‘caso Soleil Sorge‘, ecco un’altra presunta bestemmia da parte di uno dei 22 protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli. Stando a quanto riportato dal Corriere, la concorrente si è lasciata sfuggire un’imprecazione. Un’espressione molto simile era stata pronunciata lo scorso anno da Denis Dosio, poi costretto ad abbandonare il gioco.

Ecco che allora a Katia potrebbe toccare la stessa sorte anche se, quest’anno, il regolamento è più morbido. Lo ha chiarito Alfonso Signorini stesso, durante un’intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni: “Il comportamento sarà valutato secondo il principio che non è la parola che offende, ma l’intenzione”. Poi aveva chiarito: “Non significa liberi tutti ma se una parola nel contesto non è offensiva, non va stigmatizzata. Le bestemmie però saranno sempre punite“. Come andrà a finire? Non ci resta che attendere venerdì 17 settembre per la seconda puntata del Grande Fratello Vip.