I Pink Floyd? Un ambiente “tossico” per questo “me ne sono andato”. Roger Waters torna all’attacco della sua ex band lasciata nel lontano 1985. Ai microfoni del podcast WTF, Waters ha spiegato che oramai 35 anni fa lasciò David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright perché quello che stava vivendo “era un ambiente molto tossico, Gilmour e Wright provavano sempre a trascinarmi giù nel baratro, cercavano di mettermi fuorigioco”.

Ma ancora più incredibili suonano le affermazioni successive: “Mi dicevano che ero stonato e che non avevo senso della musica. Erano arroganti perché in fondo loro si sentivano poco importanti”. Waters comunque non cancella le belle cose fatte insieme ai Pink Floyd. “Non c’è dubbio che in quegli anni abbiamo comunque fatto un gran lavoro insieme. Nel anni mi sono poi reso conto che in realtà ho un cervello musicale piuttosto sofisticato e ho qualità che altre persone non notano”: