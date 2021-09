Hanno rubato i cimeli calcistici e i ricordi portati dagli amici. La tomba del giovane calciatore della Lazio Primavera, Daniel Guerini, 19enne morto a Roma mesi fa in un incidente stradale, è stata depredata. Gli sciacalli hanno portato via sciarpe, maglie e appunto i tanti ‘regali’ lasciati lì da amici e parenti. A raccontarlo è stata la madre sui social: “È stata svuotata la cappella di mio figlio Daniel. Sono state portate via sciarpe, foto, cimeli e tanti ricordi portati dagli amici di mio figlio – ha scritto – Faccio un appello perché tutto venga riconsegnato“. Quindi, rivolgendosi al ladro, la madre del calciatore ha continuato: “A te brutto indegno/a, che ti sei permesso/a di rubare sulla tomba di Guero ti auguro tutto il male del mondo. Una sciarpa, uno scudetto, e un aquilotto…Se me lo chiedevi ti ci ricoprivo. Occhio che c’è qualcuno che vede tutto”.

Sulla vicenda sono intervenuti anche due colleghi d’eccezione, Ciro Immobile e Francesco Totti. L’attaccante biancoceleste ha condiviso il disgusto per l’accaduto, scrivendo su Instagram: “Guero perdonali non sanno quel che fanno. Sconcertante, senza un briciolo di umanità. Che vergogna”. L’ex capitano della Roma, invece, ha affidato il suo commento ha una sola parola, significativa: la scritta “vergognosi” con una foto di Guerini con la maglia della Lazio.