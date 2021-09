Le agenzie Live e gli artisti forse vedono una piccola luce in fondo al tunnel. In queste settimane Assomusica – che raccoglie le più grandi agenzie Live -, le agenzie indipendenti e gli artisti sui social e sul palco dei Seat Music Awards a Verona, chiedono a gran voce al Governo di allentare le regole per gli spettacoli. L’idea è quella di raggiungere la capienza piena, in piedi o seduti, con mascherine e Green Pass. Una soluzione peraltro già adottata per i mezzi di trasporto a media e lunga percorrenza, per fare un esempio. Il producer e cantante Cosmo aveva chiesto al presidente e alla vice presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini e Elly Schelin, di superare “l’ipocrisia” del Governo e di provare ad aprire a capienza piena i suoi tre concerti, a ottobre (1-2 e 3) all’Arena Parco Nord di Bologna in una tensostruttura con ricircolo dell’aria, Green Pass e tamponi rapidi.

Il concetto è che da qualche parte bisognerà pure iniziare e soprattutto riabilitare al 100% un settore piegato dopo due anni di pandemia. I concerti estivi infatti si sono svolti regolarmente, seguendo le attuali norme che prevedono numero contingentato, mascherine, distanziamento e Green Pass o tampone. Peccato però che per tutta l’estate si sia assistito a situazioni fuori controllo in diversi locali che si sono trasformati in sale da ballo, in barba a tutte le restrizioni. Una situazione ha mosso diversi artisti da Mahmood al già citato Cosmo, passando per Alessandra Amoroso e Il Volo a fare diversi appelli per una ripartenza seria.

Stefano Bonaccini e Elly Schelin avevano promesso a Cosmo che alla prima riunione utile della Conferenza Stato-Regioni avrebbero riportato tutte le richieste, condivisibili, dell’artista con proposte concrete. E così è stato fatto. Secondo fonti interpellate da FqMagazine, risulta altresì che il ministro abbia preso a cuore la vicenda e stia pensando seriamente di poter aprire all’ipotesi di fare un “test” con capienza piena proprio in occasione dei tre concerti di Cosmo. Sarebbe di fatto un vero e proprio spartiacque per il settore. Ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, tenuto conto anche dell’andamento dei contagi e dei ricoveri in terapia intensiva monitorati settimanalmente dall’Istituto Superiore di Sanità e anche dalle prossime indicazioni del Cts. Nel frattempo a fine mese è previsto un ulteriore appello da parte delle Agenzie Live e degli artisti per spingere le Istituzioni a prendere un provvedimento più velocemente possibile. Potrebbe anche non esserci più bisogno che il premier Draghi e Speranza rispondano tempestivamente alle istanze del ministro Franceschini.