Era una no vax convinta e assieme a tutta la sua famiglia si era rifiutata di vaccinarsi contro il Covid. Al ritorno dalle vacanze, però, è risultata positiva al virus ed è morta a 39 anni dopo esser stata ricoverata in ospedale a Milano. A dare la notizia è Il Giornale di Brescia, che spiega come anche il marito, il padre e la madre della donna si sono contagiati. In particolare, la madre della 39enne è ricoverata in gravi condizioni agli Spedali Civili di Brescia. Residente a Piancogno, era mamma di un bambino di 2 anni e una bimba di sette.