Gli zombie di The Walking Dead sono sbarcati a sorpresa a Venezia durante la 78ª edizione del Festival del cinema. Tra i numerosi vip che si sono susseguiti in questi giorni, anche queste iconiche creature inumane sono arrivate sul famoso imbarcadero della laguna per ricordare a tutti che la prima parte della trilogia dell’undicesima e ultima stagione della serie è ora in streaming su Disney+, con un nuovo episodio disponibile ogni lunedì. Dopo l’inaspettato sbarco, gli zombie hanno proseguito la loro invasione spostandosi in gondola tra i canali della laguna veneziana.