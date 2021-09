Alla Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia quest’anno ci sono (davvero) tutti. Anche Francesco Chiofalo (alias “Lenticchio”) e Drusilla Gucci. Lui, ex Temptation Island, ha avuto alcune relazioni con volti ‘noti’ dello spettacolo, tra cui Selvaggia Roma (ex Grande Fratello Vip), con la quale partecipò al reality prodotto da Maria De Filippi. Ma non solo. Ha avuto anche una liaison d’amore con Antonella Fiordelisi, schermitrice, modella e influencer da 1.2 milioni di follower.

Drusilla invece è niente poco di meno che la pronipote di Guccio Gucci, fondatore del noto marchio di moda. Solo qualche mese fa, ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Due mondi apparentemente così distanti, invece si sono incontrati. A sigillare il loro amore abbracci e baci appassionati sul red carpet più ambito del cinema. E su Twitter in tanti sono rimasti sorpresi, scatenando i commenti sulla nuova coppia: “Lenticchio e la Gucci? Ma in che senso?” oppure “Scusate non ho capito, fermate il gioco. Stanno insieme?”.