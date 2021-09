Giulia De Lellis ancora una volta nel mirino degli haters. Questa volta però, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina ha voluto replicare: “Ma lei che è una madre di famiglia, che mi segue solo per insultarmi pubblicamente (per non parlare dei suoi messaggi privati agghiaccianti) non si sente un tantino fuori luogo?”, ha esordito la giovane influencer. Perché queste parole così dure?

A far scatenare la rabbia di Giulia è stato il commento di una signora che, sotto ad un suo scatto con un look nuovo ispirato ai cacciatori inglesi, ha scritto: “Ma è semplicemente ridicola!”. E in tanti la difendono: “Look fantastico, che classe” oppure “Wow che stile, sei un incanto”. De Lellis poi ha concluso: “Solo ridicola è dir poco. Ma poi da tempo… ma basta! Si faccia aiutare per favore”. Da quanto andrà avanti lo “scambio” privato (probabilmente a senso unico) tra le due?