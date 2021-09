Matteo Salvini approda al Forum Ambrosetti di Cernobbio ed è un attimo tirare la volata agli imprenditori riuniti sulla riva del lago di Como. Il ragionamento è lineare per il leader della Lega che non nega di aver a suo tempo definito il reddito di cittadinanza una riforma di giustizia sociale, ma, dice: “Gli errori vanno ammessi: alla prova dei fatti si è rivelato un fallimento, quest’estate non si trovava manodopera da Livigno a Tropea”. I numeri non tornano? Non importa: “Io quei 10 miliardi li userei per dare lavoro sostenendo le imprese“. E se da una parte conferma l’intenzione di restare in maggioranza fino a fine legislatura, dall’altra si concede anche un siparietto, con tanto di abbracci, con Giorgia Meloni: “Siamo destinati a governare insieme”.