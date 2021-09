L’estate sta per terminare, ma i gossip no (e un po’ di leggerezza ci vuole). Questa volta i protagonisti sono due cantanti molto amati, soprattutto dai giovani. Parliamo di Elodie e Marracash. Lei, 31 anni, di Roma e lui di 11 anni più grande, di Nicosia (Enna). Fanno coppia dal 2019 e durante questi anni li abbiamo visti spesso sui social o nelle grandi occasioni, che sia il Festival di Sanremo (2021, quando lei è stata co-conduttrice per una serata) o la Mostra del Cinema di Venezia. I due sono stati sempre insieme, supportandosi a vicenda. Cos’è accaduto ora?

I fan hanno notato che i due sembrano distanti. Non si vedono più in giro e anche gli scatti pubblicati sui social sono rari, sul profilo di Elodie l’ultimo risale ad inizio estate e lo stesso vale per lui. La stessa immagine, tra l’altro, quella in cui posano per un marchio di occhiali, quindi niente di personale. Mancano le foto romantiche ma anche di vita quotidiana a cui ci avevano abituato in questi anni. Tra i due è davvero crisi o semplicemente voglia di riservatezza?