Semplicemente bellissima. I tacchi vertiginosi rosso fuoco le rendono la discesa della scalinata un’impresa ardua ma lei, con la sua eleganza innata e la sua straordinaria spontaneità, se la cava senza imbarazzo. Ci si mette poi anche l’orecchino (da 45mila euro) che cade. Ma lei regala un grande sorriso e ci scherza con grande autoironia. Veniamo all’abito, alla Jessica Rabbit: è un lungo vestito a tubino in maglia tempestata di Swarovsky by Versace dallo spacco inguinale che lascia intravedere l’interno a contrasto argentato. Scollo generoso e spalline doppie. Capelli raccolti in uno chignon impeccabile, trucco naturale, parure di orecchini e bracciale (55mila euro) di brillanti della collezione one-of-a-kind Serpenti di Bvlgari High Jewellery Collection a dare “luce”, diciamo così.

Il secondo cambio d’ambito arriva nel momento disco dedicato ai suoi grandi successi: e così la vediamo in cima alla scalinata con un look super sexy e sfrangiato con coda alta da sosia di JLo. Il minidress in lurex (Oscar de la Renta) fatto sostanzialmente di fili è le sta divinamente e la fa calare nel ruolo della popstar: si scatena, balla canta, ancheggia. Una sferzata di ritmo per risvegliare il pubblico abbioccato. Unica pecca: le extension alla Jennifer Lopez, appunto. Anche no. Altro giro altra corsa: ancora un minidress dal volume maxi, questa volta di tulle rosso fuoco a forma di cuore di Gianbattista Valli. Già visto, molto modaiolo. Ai piedi, sandali Jimmy Choo in raso con cinturino di cristalli alla caviglia.

Ma il look più spettacolare in assoluto l’ha sfoggiato a notte tarda, quando ha duettato con Fiorello sulle note di “Trottolino amoroso“: Elodie ha fatto il suo ingresso con un altro rosso fuoco, anch’esso sempre di Gianbattista Valli. È un tripudio di sartorialità: maxi rouges arricciate sul corpretto e poi scivola giù liscio a cascata. Etereo, sofisticato, raffinato ed elegantissimo. A completare il look, Jimmy Choo, capelli raccolti e collier di diamanti coordinato al bracciale, sempre della collezione Serpenti di Bvlgari High Jewellery. Bellissima, assolutamente promossa.