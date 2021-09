Che tra Romina Power e Loredane Lecciso i rapporti non siano idilliaci, non è un mistero. Tuttavia sembra che ora l’atmosfera si stia facendo sempre più pesante. Stando a quanto riportato dal settimanale Nuovo, infatti, Romina avrebbe chiesto ad Al Bano di “tenere a freno la lingua di Loredana..”. Secondo il magazine diretto da Riccardo Signoretti, la cantante californiana si sarebbe infastidita a seguito di alcune dichiarazioni che Loredana Lecciso ha recentemente rilasciato al magazine Oggi, in cui sosteneva di aver concesso a troppe persone di metter becco nella sua storia con il cantante di Cellino San Marco. “Adesso non lo permetterò più”, aveva detto Loredana Lecciso. A chi si stava riferendo? Ma soprattutto: come andrà a finire? Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.