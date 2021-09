L’indiscrezione lanciata qualche giorno fa da Dagospia è una di quelle che fa gola agli amanti del gossip e della tv. “A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da ‘influencer’ un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino. Una rivelazione che non ha sorpreso due ex concorrenti del Grande Fratello (versione Nip). Parliamo di Luigi Mario Favoloso (ex fidanzato di Nina Moric) e Veronica Satti (la figlia di Bobby Solo).

Il primo ha scritto su Instagram: “Non capisco dove sia il clamore. Anche quando io ho fatto il Grande Fratello (2018, ndr) c’era una che faceva l’escort, sia prima che dopo. Ci avevo anche un po’ legato, ma poi non l’ho più voluta vedere”. Satti invece ha detto: “Mi ha letto nel pensiero.. Non è particolarmente elegante ma confermo. Anche nell’edizione dopo, anche abbastanza nota. Insomma alla fine io mi sono sempre chiesta se gli autori del Gf lo sapessero, così per curiosità, non perché giudico la scelta di queste donne”. E poi ha aggiunto: “In un Gf Vip anche un escort maschile e lo so al 100%. Forse li mettono di proposito, però guai a dirlo che poi ti becchi una querela sulla verità“. Come andrà a finire? Intanto la nuova edizione è pronta a partire. Da lunedì 13 settembre, su Canale 5, torna il Grande Fratello Vip, condotto nuovamente da Alfonso Signorini e con opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (che già promettono scintille).