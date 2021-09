Per gli appassionati di serie TV è un volto più che popolare e lo stesso di può dire per gli amanti dei social, dov’è seguito da 13.4 milioni di follower (su Instagram). Parliamo di Miguel Herràn, l’attore 25enne di Malaga. Rio in La Casa di Carta ma anche Christian in Èlite, il giovane ha compiuto una vera trasformazione fisica, ben documentata sui social (lo scatto ‘hot’ con il lato B in bella vista ha raccolto più di 3.1 milioni di mi piace).

Il suo segreto? Allenamento, sana alimentazione e tanta determinazione. Lo aveva messo nero su bianco qualche mese fa, quando aveva pubblicato sui social il collage di un prima/dopo e una lunga didascalia a corredo: “Oggi voglio ringraziare il mio allenatore e amico Josema Azcona per i risultati di quest’ultimo anno. Da quando siamo usciti dalla lunga quarantena sono migliorato molto grazie alle sue schede di allenamento e del regime alimentare”. Il giovane attore torna a sfoggiare i muscoli sui social di tanto in tanto, fiero del proprio percorso e dei risultati ottenuti con sacrificio.