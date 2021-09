La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre, con la riconferma alla conduzione di Alfonso Signorini e nel ruolo di opinioniste Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe, conduttrice ed ex concorrente del reality. I rapporti tra le due new entry non sarebbero dei migliori, le battutine velenose sui social non erano già sfuggite ai fan della trasmissione e agli addetti ai lavori.

Il sito Dagospia aveva confermato i rapporti non idilliaci aggiungendo nuovi dettagli: “Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?“. Alcuni hanno notato inoltre che la Bruganelli, a differenza della Volpe, non segue la collega su Instagram.

Dissapori reali o finta rivalità per il lancio della trasmissione? Le indiscrezioni trovano conferme anche sul sito DavideMaggio.it che accenna a nuove ruggini tra le due, questa volta durante il servizio fotografico per la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni: “C’è poco da fare, Sonia, che furba non lo è di cognome ma di fatto, non sopporta la Volpe. Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa. Dicono che reggeranno poco. Pochissimo”, si legge sul sito in questione.