Dopo il terribile incendio che ha distrutto la Torre del Moro, un palazzo di 18 piani a Milano, nella giornata di 29 agosto, si era diffusa la notizia che tra i coinquilini ci fosse anche Mahmood. Notizia confermata poi dallo stesso cantante, il quale ha voluto tranquillizzare i fan via social. Poco fa, sempre dal proprio profilo Instagram, è tornato a parlarne. “Oggi finalmente potremo constatare cosa rimane dei nostri effetti personali“, ha esordito il vincitore di Sanremo69.

E ancora: “Per molti dei miei vicini sarà più dura ricominciare, non tutti possono ricostruire una vita in pochi giorni e riavere ciò che avevano prima. Molte persone e molte famiglie hanno necessità di aiuto”. Infine ha lanciato un appello: “Spero veramente che questa situazione non venga dimenticata in pochi giorni e che si faccia quanto possibile per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno”.