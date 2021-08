“Come sapete Silvio Berlusconi è stato ricoverato in ospedale pochi giorni fa per alcuni controlli. In questo momento è in convalescenza e deve restare a riposo. Per questo stasera non può partecipare”. Sono le parole della senatrice di Forza Italia, Licia Ronzulli, che ospite a La Piazza, la festa di Affaritaliani organizzata a Ceglie Messapica, ha risposto al direttore della testata Angelo Maria Perrino. Durante la serata, infatti, era atteso un intervento telefonico del leader di FI.

Video Affaritaliani.it