“Salvini sta facendo un grande sforzo per delineare una visione di Paese, ed è uno sforzo che ha dei costi politici”. E ancora: “Salvini è un politico che ha una sua onestà intellettuale“. Dalla platea dell’evento ‘La Piazza’, la kermesse organizzata a Ceglie da Affaritaliani.it, arrivano, un po’ a sorpresa, parole di elogio da parte del presidente della Regione Puglia ed esponente del Partito democratico, Michele Emiliano, nei confronti del leader leghista Matteo Salvini, collegato in video. “Ringrazio tutti gli 8mila sindaci italiani che sono in prima linea, partendo dalle parole del presidente. Lavorare per il bene del Paese deve essere interesse di tutto” è la risposta di Salvini