“Gabriel, 29 agosto 2021, 13:48”, ecco la didascalia a corredo della tenera immagine della manina del secondogenito di Kledi Kadiu e della moglie Charlotte Lazzari. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ha pubblicato lo scatto su Instagram, scatenando un’onda di commenti d’amore e congratulazioni. Tra i tanti messaggi anche quello di Lorella Cuccarini, Giorgia e alcune colleghe come Veronica Peparini e Anbeta Toromani.

“Grazie per tutti i vostri messaggi calorosi – ha scritto Kadiu nelle stories – Charlotte e Gabriel stanno bene e sono in buone mani”. Il bambino è nato presso l’Ospedale Infermi di Rimini, la città dove vivono i due ballerini: “Grazie a tutto il personale, infermieri e ostetriche che con la loro professionalità e preparazione ci hanno fatto sentire veramente a casa”, ha concluso. Per la coppia, che si è sposata il 28 giugno 2018, è il secondo figlio, dopo la piccola Léa, nata nel 2016.