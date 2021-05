Non è necessario essere dei grandi fan del talent di Canale 5 Amici per aver sentito, almeno una volta, il nome di Anbeta Toromani. La ballerina di danza classica che si classificò seconda nell’edizione del 2002 e che divenne poi il fiore all’occhiello dei ballerini professionisti della scuola, oggi ha svelato il motivo del suo inaspettato abbandono. “Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti davanti ai ragazzi. Specie tu, Anbeta. Non fare l’Étoile che prende e se ne va“, ecco la frase che avrebbe pronunciato Maria De Filippi e per la quale Anbeta avrebbe deciso di andare via, questo è quanto riportato da Il Messaggero.