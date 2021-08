“Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango, ma nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole”, questo l’esordio del post pubblicato nella notte tra il 29 ed il 30 agosto da Rebecca De Pasquale. L’ex concorrente del Grande Fratello 14 ha annunciato così ai propri follower la morte della madre. E ancora ha scritto: “Riguardati non farmi stare col pensiero, mamma bella Bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza. Una brutta ulcera allo stomaco ti ha portata via come fulmine. Perdona i miei capricci ti sognerò, vero?”. Solo un mese fa, Rebecca aveva pubblicato uno scatto dei genitori, con la seguente didascalia: “I miei amori”. Ora, la tragica notizia.

La storia di rinascita e libertà di Rebecca De Pasquale era venuta fuori proprio durante l’edizione del reality. Transgender, prima il suo nome era Sabatino e per un periodo aveva intrapreso il percorso monacale, facendosi chiamare Don Mauro. Poi era arrivato il coming out e successivamente la non identificazione nel genere di nascita.

Dopo la partecipazione al programma di Canale 5 De Pasquale è finita sostanzialmente nel dimenticatoio del piccolo schermo, ritagliandosi però uno spazio su Instagram, dov’è seguita da 188mila persone. Qui sono arrivate decine e decine di messaggi di cordoglio e di vicinanza per la scomparsa della mamma.