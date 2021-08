“L’accesso è stato eseguito fino al dodicesimo piano al momento manualmente. Si conferma che non ci sono vittime che è la cosa più importante se non un cagnolino”. Lo ha detto la magistrata Tiziana Siciliano, che ha fatto un sopralluogo sul luogo del palazzo distrutto da un incendio a Milano. Gli ultimi due piani verranno raggiunti e questo deve ovviamente essere fatto nella massima sicurezza perché a noi interessa che i vigili del fuoco agiscano in sicurezza. – ha aggiunto -. I droni ci stanno consentendo di avere delle immagini molto buone anche all’interno degli appartamenti. Per quanto riguarda i pannelli di alluminio che rivestivano la facciata del palazzo distrutto dalle fiamme a Milano, “abbiamo visto che hanno preso fuoco però bisogna esaminare il materiale e sono tutte cose che andranno fatte in laboratorio”.