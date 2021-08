Decine di Vigili del Fuoco hanno lavorato senza sosta per estinguere gli ultimi focolai ancora attivi nei piani alti della “Torre dei Moro” in via Antonini, a Milano. Nelle scorse ore sono state impiegate diverse autoscale e autopompe per permettere ai soccorritori di mettere in sicurezza l’intera area e di effettuare le dovute verifiche alla struttura, completamente bruciata.