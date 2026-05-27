Per Padre Ioan Marginean Cocis erano stati disposti 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo. Confermata l’assoluzione già decisa in primo grado della dirigente scolastica Anna Maria Zilli

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Era il 2019 quando una bambina di 7 anni morì nella chiesa dell’Educandato Uccellis a Udine dopo essere stata colpita al torace da un’acquasantiera caduta durante una lezione di religione. Oggi, dopo che nel 2023 la sentenza di primo grado lo aveva condannato a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Trieste il sacerdote e docente di religione Ioan Marginean Cocis. È stata inoltre confermata l’assoluzione – già decisa in primo grado – della dirigente scolastica Anna Maria Zilli, .

Poiché la piccola Penelope Cossaro stava partecipando a un’attività extrascolastica erano stati indagati l’allora dirigente scolastica e il direttore spirituale dell’istituto religioso per negligenza e imprudenza nella vigilanza sulla sicurezza e incolumità dell’allieva.

Per Laura Libanetti, la madre della piccola, la decisione è “vergognosa“: “Per la giustizia italiana nessuno è responsabile della morte di mia figlia. L’ho lasciata in una scuola e non è più tornata a casa. La donna ha auspicato un eventuale ricorso in Cassazione da parte della Procura, dal momento che la famiglia non si è costituita parte civile nell’appello ma ha scelto la via del processo civile per il risarcimento. La prima udienza è fissata per domani.