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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 18:51

Bimba uccisa da un’acquasantiera durante una lezione di catechismo, assolto in appello il sacerdote

di Redazione Cronaca
Per Padre Ioan Marginean Cocis erano stati disposti 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo. Confermata l’assoluzione già decisa in primo grado della dirigente scolastica Anna Maria Zilli
Bimba uccisa da un’acquasantiera durante una lezione di catechismo, assolto in appello il sacerdote
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Era il 2019 quando una bambina di 7 anni morì nella chiesa dell’Educandato Uccellis a Udine dopo essere stata colpita al torace da un’acquasantiera caduta durante una lezione di religione. Oggi, dopo che nel 2023 la sentenza di primo grado lo aveva condannato a 2 anni e 4 mesi per omicidio colposo, è stato assolto dalla Corte d’Appello di Trieste il sacerdote e docente di religione Ioan Marginean Cocis. È stata inoltre confermata l’assoluzione – già decisa in primo grado – della dirigente scolastica Anna Maria Zilli, .

Poiché la piccola Penelope Cossaro stava partecipando a un’attività extrascolastica erano stati indagati l’allora dirigente scolastica e il direttore spirituale dell’istituto religioso per negligenza e imprudenza nella vigilanza sulla sicurezza e incolumità dell’allieva.

Per Laura Libanetti, la madre della piccola, la decisione è “vergognosa“: “Per la giustizia italiana nessuno è responsabile della morte di mia figlia. L’ho lasciata in una scuola e non è più tornata a casa. La donna ha auspicato un eventuale ricorso in Cassazione da parte della Procura, dal momento che la famiglia non si è costituita parte civile nell’appello ma ha scelto la via del processo civile per il risarcimento. La prima udienza è fissata per domani.

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