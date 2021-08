L’ultimo ingresso nella lista civica in appoggio al candidato dal centrodestra Enrico Michetti per la corsa al Campidoglio è Pippo Franco. Il comico, attore e cabarettista romano, oggi 80enne, ci riprova. Sì, perché in vista delle elezioni politiche del 2006 si candidò, sempre con la destra, per il Senato, nella lista della Democrazia Cristiana per le Autonomie come capolista nella circoscrizione Lazio. Non fu eletto: la lista, nonostante il sostegno di Giulio Andreotti, ottenne nel Lazio solo lo 0,7%. Poi, nel 2013, ottenne 205 voti alle primarie interne di Fratelli d’Italia per l’elezione del Sindaco di Roma. Adesso è pronto per un nuovo tentativo.

“Voglio rilanciare la cultura di Roma“, ha dichiarato al Messaggero. Poi ancora: “Assessore? Potrei essere d’aiuto. Il mio indirizzo è quello, sono stato anche pittore e ho fatto il liceo artistico”. Poi il comico ha aggiunto: “Mi ha convinto il programma di Michetti“. Quale? Il treno fino alla Reggia di Caserta e altri punti fondamentali di cui ha discusso durante il confronto con gli altri candidati (Roberto Gualtieri, Carlo Calenda e la Sindaca uscente Virginia Raggi), prima di abbandonare il palco: “La rissa no”, ha detto in quell’occasione Michetti. Oltre a Pippo Franco, anche Manuela Villa e l’ex calciatore della Roma Antonio Di Carlo sono scesi in campo per il candidato elogiato da Giorgia Meloni. Più che una lista civica sembra il cast del Grande Fratello Vip.