Conduttrice televisiva, attrice e showgirl. Paola Barale è pronta a tornare in tv, ex valletta ufficiale di Mike Bongiorno ma anche vincitrice del Telegatto nel 1999 come personaggio femminile dell’anno (in Buona Domenica con Maurizio Costanzo). Sono 4 anni che non partecipa ad un programma televisivo (l’ultimo fu l’Isola dei Famosi, in veste di ‘guest star’). E adesso?

Stando a quanto riportato da Novella 2000, Barale avrebbe “ceduto lusinghe della Carlucci”. Dunque dovremmo vederlo sulla pista di Ballando con le Stelle, il programma di Rai 1 in onda dal 16 settembre con la nuova e attesa edizione. Dopo l‘addio delle due ballerine, Milly Carlucci è pronta a sorprendere i telespettatori con un cast eccezionale. Oltre alla Barale, infatti, ecco quali dovrebbero essere gli altri concorrenti in gara.