“Jill e me. I nostri cuori fanno male e sono sicuro sia lo stesso per voi. Per tutte quelle famiglie che hanno perso i loro cari, inclusi bambini piccoli, o sono state ferite in questo feroce attacco, siamo indignati, con il cuore a pezzi”. Così Joe Biden, parlando dalla Casa Bianca dopo gli attacchi a Kabul in cui sono morti almeno 12 militari statunitensi. Il presidente statunitense non ha nascosto la commozione durante il suo discorso, raccontando anche del figlio, morto per un cancro al cervello dopo aver passato un anno in Iraq e prima ancora alcuni mesi in Kosovo: “Possiamo capire come possano sentirsi le famiglie di questi eroi coraggiosi – ha detto – Hai questa sensazione come se fossi risucchiato in un buco nero“. Quindi Biden ha promesso agli attentatori: “Userò tutti i mezzi a mia disposizione per farvela pagare”.