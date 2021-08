Dalla pista di Tokyo all’altare il passo è breve. Gianmarco Tamberi e la fidanzata Chiara Bontempi parlano del futuro matrimonio nel corso di un’intervista a Chi Magazine. Il campione olimpico di salto ricorda quanto la compagna gli sia stata vicino: “Chiara ha messo la mia vita davanti alla sua, ha trasformato i suoi obiettivi nei miei obiettivi e adesso le dimostro che è la cosa più importante”, ha dichiarato.

Il matrimonio, che dovrebbe tenersi a settembre 2022, sarà nelle Marche: “Penso che saremo in tanti perché abbiamo un sacco di amici, stiamo pensando di farlo ad Ancona, la nostra città. Me lo immagino di sera, con tante luci e tante candele”, ha detto la 26enne. La coppia è pronta anche per allargare la famiglia: “Amo i bambini. Sono stati anni pienissimi e adesso il mio sogno è vivere come una persona normale e fare i progetti che fanno tutti. Chiara sarà una mamma perfetta, dolcissima, è una ragazza di cuore. È lei che mi ha fatto mettere la testa a posto”, ha affermato lui. I due, che sono fidanzati dal 2009, adesso si stanno rilassando dopo mesi molto impegnativi, per entrambi: “Chiara ha fatto tanti sacrifici per me, che ho messo l’atletica davanti a tutto”, ha concluso lui.