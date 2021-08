Mae Whitman, 33enne attrice e doppiatrice statunitense, ha dichiarato al mondo di essere pansessuale. Lo ha fatto su Twitter il 16 agosto scorso, rivelando quanto alcune serie firmate Disney Channel toccassero tematiche fondamentali per lei: “Mi prendo solo un momento per dire che sono così orgogliosa di essere anche una piccola parte di uno spettacolo come The Owl House (una serie televisiva con personaggi Lgbtq+, ndr). Essendo anch’io pansessuale, mentre stavo crescendo vorrei aver avuto nella mia vita personaggi così incredibili come Amity e Luz. La rappresentazione queer è importantissima. Continua così mondo!”, ha scritto.

Just taking a moment to say I am SO proud to be even a small part of a show like The Owl House. Being pansexual myself, I wish I had such incredible characters like Amity and Luz in my life when I was growing up. Queer representation is sososo important :,) keep it up world! #TOH pic.twitter.com/B3C71c24aN — mae whitman (@maebirdwing) August 16, 2021

L’attrice californiana, nota ai più per il ruolo di Annie Marks in Good Girls, ha seguito il suo tweet iniziale con un link esplicativo sulla pansessualità per chi non fosse familiare con il concetto. “Per me significa sapere che potrei innamorarmi di persone di tutti i generi. Questa è la parola che si adatta meglio alla mia persona, e sono orgogliosa e felice di far parte della comunità Bi+”, ha affermato.