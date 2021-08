Rocco Siffredi e il nuovo film con tre attrici italiane, per la prima volta insieme: Malena la Pugliese, Valentina Nappi e la promessa dell’hard italiano Martina Smeraldi. Ad annunciarlo è Dagospia, insieme a una dichiarazione di Malena: “La vera nazionale siamo noi”. Con loro anche l’attore porno francese Vince Carter. “Dopo l’Eurovision, gli Europei, e le Olimpiadi l’Italia sale ancora sulla vetta del mondo”, riporta il sito di Roberto D’Agostino.

Non finisce qui. L’attore e regista hard di Ortona è al lavoro su un altro progetto insieme a Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip e opinionista dell’Isola dei Famosi 15. Non si sa di cosa si tratti, anche se si vocifera che potrebbe essere un videoclip. Solo qualche settimana fa, infatti, l’influencer milanese da quasi 2 milioni di follower aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram alcune storie in cui era in viaggio verso la Sardegna. Il motivo? Proprio la collaborazione con Rocco Siffredi. E non erano mancate le polemiche: a far discutere era stata una foto scattata da Zorzi nel wc dell’aereo.