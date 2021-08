Non si placano le polemiche per il concerto no-mask e con maxi assembramento tenuto da Salmo a Olbia venerdì 13 agosto. Tra i tanti colleghi che hanno commentato l’episodio, la maggior parte sono stati critici (Fedez primo fra tutti), mentre qualcun altro ha preso le difese del rapper sardo e del concerto senza regole. Non solo Francesco De Gregori, con un “endorsement” inaspettato, ma ora anche Morgan. Intervistato da La Repubblica, il cantautore milanese ha detto: “Salmo, Fedez… sono put*anate, siamo in assenza di dibattito e di pensiero”. E ancora: “Molti non si esprimono, hanno paura, si fanno i fatti loro, sono disinteressati sulle questioni che li avevano mossi all’inizio, quando facevano la difesa dei diritti e dei valori, si sono imborghesiti”.

Infine ha concluso: “Al di là del merito, ha il coraggio di ribellarsi, si è posto in maniera personale e anche criticabile contro un muro di omertà e di apatia e indifferenza che è di tutti i nostri ex amici e colleghi, cantanti e cantautori, che scrivono tante belle parole ma poi fanno cilecca nel momento in cui pensano al conto in banca e si fanno soltanto i fatti loro”.