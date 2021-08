Pick up pieni di persone e bandiere bianche che avanzano tra la folla. Così i talebani questa mattina sono entrati a Jalalabad, nell’Afghanistan orientale, senza combattere. Gli insorti si sono fatti strada tra i cittadini che, a detta di diversi testimoni, non hanno opposto resistenza. In soli dieci giorni i talebani hanno preso il controllo della maggior parte del Paese raggiungendo le porte di Kabul.