È proseguito anche oggi il lavoro dei vigili del fuoco per fronteggiare gli incendi boschivi che stanno interessando le regioni del Sud Italia. Sono stai 800 gli interventi effettuati ieri: di cui 106 in Puglia, 120 in Calabria e 188 in Sicilia. 13 Canadair e tre elicotteri sono al lavoro in rinforzo alle squadre: 7 Canadair impegnati in Calabria tra le province di Reggio Calabria (a Bagaladi, Condofuri, nel quartiere collinare di Terreti e a San Luca), in provincia di Catanzaro a Badolato Cappello, a San Nicola dell’Alto Pizzuta (KR) e ad Agri Vammara (CS). In Sicilia i velivoli sono impegnati a Santa Cristina Gela (PA); due Canadair sono in Sardegna a Trinita’ d’Agulto (SS) e a Escalaplani Azzinuri (CA) e uno a Cagnano Varano (FG).