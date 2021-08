In attesa di temperature che preoccupano la Protezione civile proprio per il rischio incendi, la cronaca ci ricorda che i vigili del fuoco da giorni sono impegnati in diverse parti d’Itali. Solo nella giornata di ieri sono stati 800 interventi effettuati di cui 106 in Puglia, 120 in Calabria e 188 in Sicilia come si legge sull’account Twitter: impeganti 13 Canadair e tre elicotteri.

I pompieri sono al lavoro da oltre 12 ore insieme a volontari per un incendio scoppiato ieri in un bosco nel Cesenate, nel comune di Sogliano sul Rubicone. L’intervento è iniziato sabato sera poco prima delle otto ed è ancora in corso, al momento per le operazioni di bonifica. Non si segnalano persone coinvolte. Per domare le fiamme sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco da tutta la provincia di Forlì-Cesena, coordinate dal direttore delle operazioni di spegnimento del comando di Bologna giunto in supporto. Sul posto hanno collaborato anche i volontari della protezione civile e la polizia municipale. Ventidue gli ettari di bosco andati in fumo: le cause delle fiamme sono ancora da chiarire. L’intervento è servito non solo a domare il rogo ma anche a far sì che le fiamme non raggiungessero abitazioni o altri edifici.

Nella parte occidentale dei Nebrodi (Messina) sono ripresi gli incendi che già nei giorni scorsi avevano provocato gravi danni soprattutto alle aziende zootecniche. Il nuovo fronte di fuoco si è sviluppato nelle campagne di Pettineo. I roghi sono stati innescati nella contrada Ciampra da dove si sono spostati devastando ettari di boschi e di macchia mediterranea. Prima che intervenissero un canadair e due squadre di vigili del fuoco appoggiate dalla Forestale e dalla Protezione civile, gli allevatori hanno organizzato vari presidi nelle aree più esposte per evitare che il fuoco tornasse a investire gli allevamenti. Sempre in Sicilia in provincia di Palermo Forestali, vigili del fuoco e personale della Protezione civile sono impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato nel territorio di Roccapalumba vicino alle abitazioni della piccola frazione d Regalgioffoli. Le fiamme stanno divorando ettari di vegetazione. Un altro incendio è scoppiato nella zona di Poggioreale.Anche qui sono impegnate le squadre antincendio composto da vigili del fuoco, forestale e protezione civile.