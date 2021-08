In un Paese senza bussola, ogni tanto è il caso di mettere i puntini sulle “i”. A cominciare da quel che si dice in giro del Fatto. Noi giudichiamo tutti in base alle cose che dicono e fanno alla luce delle nostre idee. Che sono piuttosto note e non usiamo cambiarle appena gira il vento. […]

Covid-19 – La quarta ondata Green pass: c’è l’obbligo per prof e trasporti, in dubbio gli alberghi Domani entra in vigore la “prima ondata” di obbligo di green pass, ma restano i nodi di scuola e trasporti, di cui si discuterà oggi. È stata una vigilia di trattative, soprattutto politiche. Perché il nuovo decreto anti-Covid riguarderà l’obbligo del certificato per trasporti a lunga percorrenza e soprattutto per i docenti e il personale […] di Wanda Marra e Giacomo Salvini

Nomine Scivolone Anas: partiti in rivolta, salta il nuovo ad Società e Mit – Costretti al dietrofront di Cdf

In Parlamento Il Tesoro chiude ai partiti: “Mps andrà all’Unicredit” L’audizione – Il ministro difende il regalo, con dote pubblica, a Padoan e soci: “Banca in difficoltà, da sola non ce la farebbe. Ma tuteleremo Siena e Toscana” di Marco Palombi

Conte vuole espellere chi ha votato no alla Cartabia Giuseppe Conte è fresco di quorum raggiunto sul suo Statuto, e non era affatto scontato. Per di più, venerdì sera verrà eletto capo, anzi presidente del Movimento. Ma l’ex premier è ugualmente irritato, parecchio, e subito dopo la sua elezione formale nel M5S arriveranno espulsioni: almeno due. Non gli è andato giù quel voto finale […] di Luca De Carolis

Israele La diatriba Sheikh Jarrah. Un quartiere per due popoli La zona di Gerusalemme est è contesa tra palestinesi e coloni: lo Stato pensa di tagliare fuori i privati ed espropriarla di Manuela Dviri

Vitali ( FI ) lascia Capaci, scontro in Antimafia sul no allo scioglimento In molti l’avevano ridotto a un dissidio tra due marescialli dei carabinieri denunciatisi reciprocamente, ma il caso Capaci in antimafia diventa scontro politico: dopo averlo annunciato a marzo a nome di Forza Italia, il senatore Luigi Vitali abbandona i lavori della Commissione antimafia per protestare contro la decisione finora adottata dai commissari di non ascoltare […] di Giuseppe Lo Bianco

Il caso 500 mila guariti col lasciapassare già quasi scaduto Limbo – Carta straccia di Natascia Ronchetti

In campania Nola, procuratrice accusata dai pm: “Insulta le donne” Quel giudice non è imparziale e va trasferito. Anzi no, meglio aspettare. Così il plenum del Csm ha sospeso il 28 luglio la delibera di trasferimento per incompatibilità ambientale emessa lo stesso giorno dalla prima commissione a carico della procuratrice di Nola, Laura Triassi, per fatti che “incidono sull’immagine di imparzialità, indipendenza, credibilità del dirigente […] di Giuseppe Giustolisi

“Pontisti” ultrà Nobili e i suoi fratelli: “Va fatto subito, basta prese in giro” Luciano Nobili sembra coltivare per il Ponte di Messina la stessa bruciante, insospettabile passione che ha per i monopattini. In audizione, dopo aver ascoltato il ministro Enrico Giovannini, il renziano è tra i più perentori: “Per noi di Italia Viva è un’opera cruciale”. Le aperture di Giovannini non bastano, anzi. “Non possiamo permetterci un’eterna melina. […] di Tommaso Rodano

Crisi industriali Gnk, c’è spiraglio: ipotesi cassintegrazione. A Whirlpool 30 milioni in 2 anni dal Mise Malgrado le pessime premesse, al tavolo di ieri con Gkn si è aperto un piccolo spiraglio: l’azienda valuterà se usare le 13 settimane di Cig per mettere almeno in stand-by i 422 licenziamenti a Campi Bisenzio. Alla riunione in Prefettura a Firenze c’era la vice-ministra dello Sviluppo Alessandra Todde; assente, come sempre, il ministro Giancarlo […] di Roberto Rotunno

Commissione vigilanza Conti Rai, la cura Fuortes al vaglio dei partiti Vietate le “ospitate” a conduttori e giornalisti “Intendiamo questo incarico come un affidamento, che restituiremo alla fine”. Così Carlo Fuortes e Marinella Soldi si sono presentati, ieri sera, alla loro prima audizione in Vigilanza. “Siamo ancora in una fase di studio e di ascolto, ma alcuni punti li abbiamo focalizzati. La Rai deve essere rilevante, sostenibile, deve creare valore, il tutto con […] di Gianluca Roselli

Felicia Impastato “Le bastonate del padre e i libri che mi spiegava” La memoria – Ricorda Peppino, ucciso dai boss di Felicia Impastato

Stati Uniti Palpeggiamenti e mani sul seno: tutte le accuse fatte a Cuomo Il rapporto sulle accuse di molestie sessuali rivolte al governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, firmato dalla procuratrice dello Stato, Letitia James, è lungo 165 pagine. Ma chi decidesse di scorrerlo – il Washington Post lo pubblica integrale – sappia che non c’è dentro nulla ‘a luci rosse’. Piuttosto tracce di “una condotta […] di GG

Usa, polemiche à gogo Obama ci ripensa: il Covid incombe, allora no-party Pochi auguri per i suoi 60 anni, moltissime le polemiche per la festa che aveva organizzato per festeggiarli senza pensare alla diffusione del virus: l’ex presidente Barack Obama avrebbe aperto le porte ad almeno 700 persone (tra ospiti e personale di servizio) per brindare nella sua residenza nell’isola di Martha’s Vineyard, nel Massachussets, Stato particolarmente […] di MIAC