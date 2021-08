Decreto. Da oggi obbligo per ristoranti al chiuso, piscine, palestre, musei Da settembre, per i prof. o vaccino o sospensione

L’arruolamento di Renato Farina nello staff del ministro Renato Brunetta in qualità nientemeno che di “consulente giuridico” è un segnale incoraggiante per almeno tre motivi. Il primo è etico: il Governo dei Migliori premia un giornalista che violò la legge prendendo soldi dai servizi segreti come “agente Betulla”. Il secondo è deontologico: il Governo dei […]

Tribunale ministri Conte, Dpcm legittimi “Tutelavano la salute” I provvedimenti governativi adottati mediante Dpcm dal governo Conte durante la prima ondata di Coronavirus “non appaiono manifestatamene irragionevoli o sproporzionati”. Per diverse ragioni: sono stati “assunti per garantire il diritto” alla tutela della salute della collettività; “si sono dimostrati concretamente utili allo scopo, come dimostrato dal calo della curva del contagio” e perché “non […] di Valeria Pacelli

Il dossier Colpa per colpa, tutti i carnefici di Mps Nomi e ruoli. L’agonia della banca. Quante distrazioni Da Mussari e i suoi fino ai “vigilanti” Draghi, Tarantola, Vegas, a Orcel e all’ex ministro Padoan: ecco attori e comparse del disastro senese di Nicola Borzi e Carlo Di Foggia

Movimento Conte diventa leader: già 40 mila voti dagli iscritti Adesso è davvero l’ultimo miglio. Gli attivisti 5 Stelle hanno tempo fino a stasera alle 22 per esprimersi sulla leadership di Giuseppe Conte, ultima investitura di cui l’ex premier ha bisogno prima di poter rilanciare a suo modo l’azione politica del Movimento. E i primi numeri confortano l’avvocato: alle 19 di ieri i clic erano […] di Lorenzo Giarelli

Loggia Ungheria Amara, gli 8 mancati indagati: così iniziò la guerra tra pm Milano. La vera storia dell’inchiesta che sta dividendo la Procura: Storari chiese di iscrivere alcune persone, ma non l’avvocato siciliano di Gianni Barbacetto e Antonio Massari

Louis-Ferdinand Céline “Scrivo per pagare l’affitto: la trama è da fruttivendole” È uscita un’intervista inedita allo scrittore-dottore, critico contro la Francia, gli intellettuali engagé e l’umanità tutta: “Mi fido solo degli astemi” di Madeleine Chapsal

Lecca lecca Tanti elogi a Renato: così l’agente Betulla è ritornato a Palazzo Neo-assunto. Il giornalista ha scritto diversi articoli celebrativi su ministro e governo di Romana Allegra Monti e Giacomo Salvini

Denuncia del “fatto” Ora la Cassazione acquisirà dal Csm la lettera anonima La Procura generale della Cassazione ha chiesto al Csm di acquisire una lettera anonima molto importante, per allegarla al fascicolo disciplinare a carico del pm milanese Paolo Storari, indagato anche a Brescia per rivelazione di segreto, per aver dato, lo scorso anno, all’allora consigliere del Csm Piercamillo Davigo – indagato pure lui – una copia […] di Antonella Mascali e Aantonio massari

FQ Millennium Amazon dà, Amazon toglie: le strane regole del marketplace che “usa” i commercianti Amazon dà, Amazon toglie. Per la gran parte dei commercianti, durante la pandemia, il più noto portale di e-commerce ha rappresentato un mercato d’ultima istanza vitale, l’ancora di salvezza per attività atrofizzate da mesi di chiusure. Ma non per tutti. Sono tantissimi i venditori che sul marketplace del portale hanno perso migliaia di euro per […] di Filippo Poltronieri

Contratto di comodo Rider, il Tar Lazio respinge il ricorso di Assodelivery Si consuma al Tar del Lazio l’ennesima sconfitta giudiziaria per le multinazionali del food delivery. I giudici hanno respinto il ricorso contro la circolare con cui il ministero del Lavoro aveva bocciato il contratto di comodo firmato dall’Assodelivery e l’Ugl, indicando agli ispettori di non considerarlo valido. Secondo Deliveroo, Glovo e Uber Eats, quell’atto – […] di Roberto Rotunno

I nuovi diplomatici Di Maio ha deciso: Diodati in Congo dopo Attanasio Luce verde dal Consiglio dei ministri alle nomine dei nuovi ambasciatori in Egitto, Turchia, Iraq, Guinea e Repubblica Democratica del Congo proposti dal ministro Luigi Di Maio (nella foto). Al termine della riunione a Palazzo Chigi, è stato stabilito che al Cairo andrà Michele Quaroni, mentre ad Ankara l’ambasciatore italiano sarà Giorgio Marrapodi. A Baghdad […] di RQuotidiano

L’Attacco al Lazio Hacker, l’Fbi ha preso contatto con i “pirati”. Poi Zingaretti esulta: “Salvi i nostri backup” Gli investigatori dell’Fbi e dell’Europol hanno preso contatto con i pirati informatici. Nel frattempo i tecnici della Polizia postale italiana hanno aiutato quelli della Regione Lazio a ritrovare, probabilmente “intonsi”, i file di backup dell’intero centro elaborazione dati, compromessi dal virus RamsonExx che la notte fra il 31 luglio e il 1º agosto aveva “bucato” […] di Vincenzo Bisbiglia

Crisi Il falò del credito ha già bruciato oltre 70 miliardi Azzerato un milione di piccoli investitori di N.B.

Bilanci di metà anno La ripresa giova alle semestrali dei maggiori gruppi nazionali Ben 5 miliardi e 958 milioni, il triplo del 2020. È questa la somma degli utili netti semestrali dei sei grandi gruppi bancari nazionali Intesa Sanpaolo, UniCredit, Mps, Banco Bpm, Bper e Carige. A soffiare nelle vele delle banche è soprattutto il rimbalzo rispetto al disastro del periodo gennaio-giugno dello scorso anno, flagellato dalla recessione […] di RQuotidiano

350 profili fasulli Beffa cinese: “Floyd uno di noi” Diffusione di fake news organizzata dal regime per accusare gli Usa di razzismo di Sabrina Provenzani