Il paradosso della pandemia in Italia. Le variabili 2020: virus fermo al Nord, tre mesi di zona rossa e nessuna variante; 2021: restrizioni soft, insofferenza generale, l’Europeo e l’incubo Delta

Qualcuno forse ricorderà che, tra le poderose ragioni della guerra dei renziani e del resto del centrodestra al Conte-2, insieme all’imprescindibile Mes, ai tecnici del Recovery e al Ponte sullo Stretto, c’era la fondazione o agenzia pubblico-privata per la cybersicurezza, coordinata dal Dis presso Palazzo Chigi. Il progetto, nato sotto il governo Gentiloni e rimasto […]

Regno di Campania De Luca vuole farsi una legge per il 3° mandato Si prepara il terreno per il Vincenzo De Luca III, il governatore della Campania ‘minaccia’ di restare in carica altri nove anni, fino al 2030, quando avrebbe 81 anni, Mattarella scansati che a ‘soli’ 80 anni ha annunciato di volersi riposare. Sarebbero 15 anni consecutivi per De Luca, altri nove anni di dirette Fb ogni […] di Vin. Iur.

Blitz in Consiglio Liguria: “L’uomo di Toti guadagnerà più di Mattarella” Può il segretario generale della Regione Liguria guadagnare più del Capo dello Stato? Secondo il centrosinistra ligure sì. Pietro Paolo Giampellegrini, braccio destro del governatore Giovanni Toti, avrà una retribuzione di 291.461 euro l’anno. “Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, secondo i giornali guadagna 239mila euro”. azzarda Ferruccio Sansa, ex candidato e capogruppo dell’ominima lista. […] di RQuotidiano

Addio al “fasciocomunista” L’operaio di lettere. Pennacchi 1950-2021. Morto all’improvviso lo Strega 2010 di Crocifisso Dentello

Ad personam “4° grado” di giudizio: nuova norma per B. Una norma che nei fatti introduce nell’ordinamento italiano un quarto grado di giudizio, che potrà mettere in discussione e ribaltare le condanne definitive, qualora siano state oggetto di un giudizio della Cedu, la Corte europea dei diritti dell’uomo. Così anche Silvio Berlusconi, la cui condanna definitiva per frode fiscale sarà discussa dalla Cedu a settembre, […] di Gianni Barbacetto e Valeria Pacelli

Voto online M5s Il quorum c’è: lo Statuto passa, ora tocca a Conte È costata battaglie legali, faide interne e interminabili mediazioni. Ma la prima legittimazione della base per Giuseppe Conte dovrebbe arrivare in queste ore. Gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno infatti votato fino alle 22 di ieri il nuovo Statuto, premessa necessaria per affidare, con una nuova consultazione già nel fine settimana, il ruolo di […] di Luca De Carolis e Lorenzo Giarelli

Analisi L’attacco dei “fake”: chi c’è dietro Social. Lunedì 67 mila tweet da 370 account (90 falsi). I 5S: “è la bestia leghista” di Riccardo Antoniucci e Giacomo Salvini

Prove di disgelo La Meloni da B. in Sardegna: “Nome di destra per il Quirinale” Per Giorgia Meloni era la prima volta a Villa Certosa. Ma pure per Ignazio La Russa. Quindi il giro turistico era d’obbligo. Piscine, parco, vulcano. “Spettacolare! È il complesso privato più bello del mondo…”, il giudizio estasiato dell’ex ministro della Difesa. L’invito in Sardegna è partito da Silvio Berlusconi. Del resto i temi sul tavolo […] di Gianluca Roselli

Alla camera Ferri “influenzò in modo occulto le nomine”: Csm chiede l’ok all’uso delle intercettazioni Per due anni e rotti si è difeso con le unghie e con i denti dato il rischio di uscire con le ossa rotte dalla vicenda delle nomine al vertice della Procura di Roma decise a cena all’hotel Champagne insieme a Palamara&C. Ma adesso Cosimo Maria Ferri, magistrato eletto nelle file di Italia Viva, rischia […] di Ilaria Proietti

Morti sul lavoro Modena, operaia uccisa da un macchinario. Lascia bimba di 4 anni. Indaga la Procura Un’operaia 40enne, Laila El Harim, è rimasta incastrata in un macchinario e ha perso la vita. Laila lavorava da pochi mesi in un’azienda che si occupa di packaging e lavorazione della carta, alla Bombonette di Camposanto, in provincia di Modena. Tra i suoi compiti, anche quello di gestire una fustellatrice, strumento sagomatore in grado di […] di Romana Allegra Monti

Sicurezza Hacker, attacco nazionale. I pm: “Ipotesi terrorismo” Non solo Lazio. Il piano dei pirati era quello di infettare tutta la sanità italiana. La ministra Lamorgese: “Ci vorranno anni per recuperare i dati dei cittadini” di Vincenzo Bisbiglia e Nicola Borzi

Bielorussia Minsk stringe il cappio. Vitaly e il club dei “suicidi” Shishov, trovato impiccato a Kiev, non è l’unica morte sospetta: diversi i casi tra gli oppositori di Lukashenko di Michela AG Iaccarino

Stati Uniti New York choc: “Il governatore Andrew Cuomo un molestatore” Andrew Cuomo “ha molestato sessualmente diverse donne, molte giovani, violando le leggi statali e federali”. Non solo: con “un chiaro abuso di potere, ha messo in atto delle rappresaglie contro chi ha provato a denunciare le molestie, creando all’interno dei suoi uffici un clima di paura e intimidazione”. Così stabiliscono le 165 pagine di conclusioni […] di RQuotidiano