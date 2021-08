Un cucciolo di orso, rimasto incastrato tra due alberi, è stato liberato dai forestali del Trentino con una complessa operazione condotta nel comune di San Lorenzo Dorsino, con il supporto del Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento. L’operazione – come si vede dal video e come fatto presente dal Corpo forestale – era particolarmente delicata, anche per via della presenza della madre accanto al piccolo di meno di un anno che non era più in grado di muoversi.