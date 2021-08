Al grido di “libertà, libertà” è iniziata in piazza Fontana a Milano la manifestazione promossa dai ‘No Green pass’. I manifestanti, alcune centinaia, hanno poi sfilato verso la vicina piazza del Duomo in un corteo non autorizzato e lì si sono fermati urlando slogan come “giù le mani dai bambini” e “no green pass”.

A manifestare, senza mascherine e distanziamento, ci sono anche famiglie con bambini e gli striscioni che hanno aperto il breve corteo portano le scritte: ‘Green pass = ricatto morale’, Difendiamo il futuro’, ‘No Green pass, no Tso sperimentali’, ‘Scegliere non è un reato, discriminare sì’, ‘No Nazi pass’. C’è anche chi porta un cartello con la scritta ‘Si vax, no green pass’. La polizia e i carabinieri in tenuta anti sommossa hanno bloccato l’accesso alla Galleria Vittorio Emanuele II, dove sabato scorso i no green pass erano riusciti invece a sfilare in migliaia. I manifestanti hanno urlato insulti alle forze dell’ordine e gridato “vergogna, vergogna”.