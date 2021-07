Sta spopolando sul web il video del presidente francese Emmanuel Macron letteralmente ricoperto di collane di fiori e conchiglie al suo arrivo a Tahiti, nella Polinesia francese. Così si è soliti accogliere capi di Stato e turisti e Macron non si è di certo sottratto a questa tradizione. Ma attenzione, non è tutto come sembra. Certo, le collane donate dal governo locale sono state effettivamente numerose ma non al punto da arrivargli fino alla ginocchia. Quello è l’effetto infatti finale aggiunto da ‘illumiReptilien’, utente di Twitter noto per questo tipo di montaggio satirico. Dunque un video ‘fake’ almeno nel finale ma decisamente divertente e soprattutto popolare: in meno di 24h conta più di 5.1 milioni di visualizzazioni e 100mila like.